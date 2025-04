Bergamonews.it - Dottor Vet: ABF forma gli operatori tra benessere animale e sicurezza alimentare

Nelle sedi ABF di Clusone e San Giovanni Bianco, il progettoVet ha coinvolto gli allievi del settore agricolo in alcuni incontritivi , organizzati dall’Ordine dei Medici Veterinari di Bergamo e dal Dipartimento Veterinario di ATS Bergamo.L’iniziativa si inserisce nel percorso di Azienda Bergamascazione, che da anni offre competenze all’avanguardia per il settore agrograzie alla collaborazione con enti e professionisti del campo. Queste sinergie consentono ad ABF di proporre unazione che integra teoria e pratica, preparando gli studenti al mondo del lavoro , dalla tutela delalladei prodotti che finiscono sulle tavole dei consumatori.Il ruolo del veterinario in ambito agricolo I veterinari di ATS Bergamo hanno illustrato il loro lavoro nelle aziende agricole, che non si limita alla cura degli animali: spazia dal monitoraggio sanitario alla prevenzione delle zoonosi, fino al controllo delle condizioni igieniche.