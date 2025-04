Ilfattoquotidiano.it - “Dopo MasterChef Italia ho smesso di vedere un futuro davanti a me, ho toccato il fondo. Ho preferito far festa, mi stavo distruggendo”: lo rivela Edoardo Franco

ha vinto la dodicesima edizione di ““, poi è stato tra i protagonisti all’Isola dei Famosi nel 2024. Successivamente si sono spenti i riflettori, anche perché l’aspirante chef ha tracciato una linea e ha fatto un bilancio della sua carriera e non solo.ha condiviso sui social la foto che lo ritrae in posa come uno degli allievi dell’Alma, il centro per l’alta formazione in Cucina e nell’Ospitalitàna a livello internazionale.“Da quando ho vintoil tempo non ha maidi correre, – ha raccontato– non mi sono mai fermato un momento e anche quando avrei potuto farlo hofesteggiare, stare in giro e godermela. In un certo senso mi, il costante bisogno di fare e disfare era solo un modo per non affrontarmi, per evitare di porre uno sguardo più intimo verso il mio io e realizzare cosa fosse successo”.