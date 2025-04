Ilfattoquotidiano.it - “Dopo l’incidente sono stata immobilizzata in un letto d’ospedale per mesi. Non ero pronta per quel dolore”: il racconto di Loredana Errore a “Le Iene”

Com’è cambiata la vita diil grave incidente stradale di cui è rimasta vittima nel 2013? Molto. È la stessa cantante a raccontarlo con un lungo monologo a “Le“, andato in onda ieri sera su Italia Uno.“Mi sentivo forte e amata, ce la stavo facendo – ha raccontato -. Poi il 4 settembre 2013 la mia vita si è fermata, ha preso una virata inaspettata, crudele.in unper. Un soffitto bianco era l’unica visuale concessami, la costanza delle mie giornate ed io ci proiettavo le mia fantasia”.E ancora: “Non eroper, non so perché ero serena. Ho dovuto reimparare a stare in piedi, camminare, mangiare, parlare bene scandendo ogni parola sillaba per sillaba“. Poi il recupero.“Ho imparato anche a pregare – ha proseguito la-.