Dopo 49 anni, Marani lascia il Volley Ball San Martino

Il presidente delSan, Verissimo, ha detto "stop".49di permanenza ai vertici della società di pallavolo, e alla soglia dei 70, ha deciso di rassegnare le dimissioni effettive al termine dei vari campionati e con lui tutto il consiglio direttivo in carica. Decisione presa con grande serenità per poter disporre di maggiore libertà di tempo e di manovramezzo secolo dedicato alla società, che arriva con largo anticipo per dare modo al nuovo organico dirigenziale di organizzarsi e subentrare da giugno in vista della prossima stagione. E dunque ildi Sanin Rio perderà quella che da mezzo secolo era la sua anima, presidentissimo, ma anche speaker durante le partite casalinghe, organizzatore, motivatore, persino muratore all’occorrenza.