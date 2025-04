Genovatoday.it - Donna schiacciata da una palma: dodici indagati per la morte di Francesca Testino

Sonole persone iscritte nel registro degliper ladi, ladi 57 anni travolta da unacaduta in piazza Paolo Da Novi lo scorso 12 marzo. L'iscrizione era necessaria per permettere ai soggetti coinvolti di nominare propri consulenti in vista.