Donna muore dopo l’anestesia ad Arezzo | tre medici sotto inchiesta

Indagini in corso, venerdì l’autopsiaTreanestesisti sono indagati per la morte di Roberta Mazzuoli, ladi Abbadia San Salvatore (Siena) deceduta venerdì scorso ad, subitoper un intervento di riduzione della pressione oculare alla clinica San Giuseppe Hospital di via Fleming.Gli avvisi di garanzia, consegnati questa mattina, riguardano tre specialisti coinvolti nel percorso clinico della paziente: il medico responsabile della preospedalizzazione, l’anestesista presente in sala operatoria e il collega intervenuto durante la crisi fatale.L’autopsia, prevista per venerdì, sarà eseguita dall’équipe dina legale di Siena con la presenza di un medico specialista in anestesiologia. Le indagini, condotte dai carabinieri e coordinate dal pm Laura Taddei, puntano a chiarire le cause del decesso e a capire cosa abbia trasformato un intervento di routine in una tragedia.