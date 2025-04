Donald Trump l’annuncio sui dazi reciproci almeno al 10% per tutti | Per anni saccheggiati | 25% sulle auto straniere – Il video

Leggi su Open.online

ha annunciato l’introduzione didel 10% «con i Paesi di tutto il mondo» con effetti immediato, dopo che «per decenni l’industria americana» sarebbe stata derubata «dai leader stranieri», così come il Paese che «è stato saccheggiato». Nel «giorno della Liberazione»,promette con iil ritorno di posti di lavoro e industrie negli Stati Uniti e insiste nel voler dare priorità al proprio mercato interno: «Significherà l’età d’oro per l’America che arriverà presto». Conpresente anche il vice J.D. Vance, in prima fila perinsieme all’intero gabinetto del presidente Usa.Isull’motivericorda come gli Stati Uniti finora abbiano fatto pagaremolto bassi per esempiomotociclette. E fa l’esempio di Thailandia e India «che fanno pagare molto di più.