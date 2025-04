Ilrestodelcarlino.it - Domenica ci sarà il mercato ambulante

sono in programma diverse iniziative che potrebbero favorire la venuta in città della gente dei comuni dell’entroterra soprattutto se il tempo farà il galantuomo. In primo luogoin programma lo svolgimento del: è l’anticipo di quello delle Palme del 13 aprile, data che è stata destinata alla fiera di San Giorgio la quale non avrebbe potuto usare il giorno ad essa prestabilito del 20 aprile poiché coincidente con la Pasqua. Altra interessante iniziativa prevista perè la ‘Camminata donna rosa’, 5 km a passo libero sul lungomare con partenza alle 10 dal cortile Bazzani. Il ricavatoin parte devoluto al reparto oncologia dell’ospedale di Fermo. Quasi in contemporanea arriverà alle 11 in piazza Bambinopoli la 14esima edizione della rievocazione storica del Circuito del Piceno trofeo Giovannino Clementi, evento inserito a calendario ASI che vede la partecipazione di equipaggi con veicoli storici di prestigio provenienti da diverse parti d’Italia che, a bordo dei loro mezzi, hanno percorso un vecchio circuito che si snodava dal mare adriatico ai monti sibillini.