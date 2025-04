Lanazione.it - Domenica 6 aprile torna Vivicittà

Arezzo, 22025 – La classicissima di primavera organizzata dall’Uisp sta per portare nelle strade e nelle piazze di 39 città italiane migliaia di runner di tutte le età, per la pace, l’ambiente, i diritti, l’Europa. Si partirà simultaneamente alle ore 9.30 die il “via” verrà dato in diretta, come tradizione, dai microfoni di Radio 1 Rai. Si correrà tutti simultaneamente e per le città che sceglieranno il percorso di 10 chilometri è prevista la classifica unica compensata tra tutti i partecipanti, sulla base dei coefficienti di compensazione tra i vari profili altimetrici dei percorsi, elaborati dall’Istituto di Scienza dello Sport del Coni.crea collegamenti tra il dentro e il fuori, le periferie sociali diventano il centro della comunità: saranno venti gli istituti penitenziari dove si correrà, con il prologo sabato 5a Brescia (Casa di Reclusione Brescia-Verziano).