Docenti in maternità che hanno vinto il concorso rischiano l’assunzione Valditara | Saranno tutelate Possono spostare le scadenze

Levincitrici delPnrr1, assunte a tempo determinato per l’anno scolastico 2024-2025, che in questi giornidenunciato il rischio di perderein ruolo se non conseguono l’abilitazione all’insegnamento entro il 31 agosto 2025, orauna risposta. Sollecitato in un’interrogazione parlamentare del Gruppo Misto, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppeha chiarito che a loro tutela c’è un decreto, il 156/2025. «Stabilisce che le universitàconsentire la sospensione del percorso di formazione iniziale e la prosecuzione nell’anno accademico successivo in caso di comprovate esigenze», ha detto il ministro. Indicazioni nazionali e la corsa degli editori ai libri di testoIntanto, anche le nuove indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia, in vigore dal 2026/2027, continuano a sollevare preoccupazioni nel mondo scolastico e finiscono in un’interrogazione alla Camera.