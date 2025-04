Iltempo.it - "Dna di Sempio sulle unghie di Chiara". Garlasco, la verità del genetista

Sui frammenti di duediPoggi c'è un Dna maschile «perfettamente sovrapponibile» con quello attribuito dalla difesa di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di, ad Andrea, amico del fratello della vittima, nuovamente indagato per la morte della ventiseienne. Sono le conclusioni - in possesso dell'Adnkronos - delCarlo Previderé, incaricato dalla Procura di Pavia di analizzare la traccia genetica che potrebbe 'riaprirè il caso sul delitto del 13 agosto 2007. Nella sua consulenza di 60 pagine l'esperto svela come dall'analisi «dei numerosi reperti» consegnati dai carabinieri di Milano «sono emersi cinque differenti aplotipi Y (cioè Dna, ndr), riconducibili a cinque differenti linee maschili». In particolare, le tracce genetiche sono state trovate sul quinto dito della mano destra e sul primo e quarto della mano sinistra.