Dilei.it - Divorzio Totti-Blasi, Cristiano Iovino conferma: “Una vera e intensa relazione”

Leggi su Dilei.it

Venti minuti di deposizione di fronte al giudice Simona Rossi per, che si è ritrovato (di nuovo) a dover smentire le affermazioni di Ilaryche aveva parlato di un innocente caffè con lui nel suo docufilm per Netflix, Unica. Il personal trainer ha infatti parlato della suacon la conduttrice, facendola risalire già al 2020, facendo così segnare agli avvocati dell’ex calciatore un punto a loro favore.lacon Ilaryin tribunaleLa sua testimonianza era attesissima, in particolare dagli avvocati di Francesco, che grazie alla sua deposizione possono dire con certezza di aver segnato un punto a loro favore. Stiamo parlando di, che ha finalmente raccontato la sua verità davanti al giudice Simona Rossi, che con nuovi elementi adesso dovrà decidere sulla separazione tra l’ex calciatore e Ilary