Diventare fashion designer è il sogno di molti, ma da dove si comincia? Scuole, master, contest, borse di studio: oggi esistono percorsi pensati per trasformare la creatività in una carriera concreta

è ildi: disegnare collezioni, vederle sfilare sulle passerelle, collaborare con le Maison. Ma dietro lac’è un percorso complesso fatto di formazione, visione, competenze tecniche e tanto lavoro. E spesso, chi sogna questo futuro non sa dare: qualidi moda frequentare, come costruire un portfolio, quali opportunità cogliere. Perché non seguire, quindi, le orme di chi ci è riuscito. Fishion o? La studentessa di moda che crea abiti in pelle di salmone X Matthieu Blazy e Demna,alla guida di Chanel e Gucci, sono passati dall’ITSdi Trieste, concorso internazionale che ogni anno seleziona giovani talenti e li accompagna nel primo vero passo dentro l’industria della moda.