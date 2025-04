Ilgiorno.it - Divano letto e padelle abbandonati nel bosco. Individuati gli autori

Leggi su Ilgiorno.it

Nelerano staticirca tre metri cubi di rifiuti, dala vecchie, materiale che, invece di essere smaltito nel rispetto delle regole, era finito in un’area verde, alimentando il degrado. Fondamentale per contrastare questa manifestazione di inciviltà sono le attività svolte quotidianamente dai carabinieri forestali rivolte al controllo e alla salvaguardia del territorio grazie alle quali il personale militare del Nucleo forestale di Arcisate ha individuato i due presunti responsabili di un abbandono di rifiuti all’interno del. Secondo l’ipotesi accusatoria, i rifiuti sono stati incautamente affidati, in cambio di 50 euro, da un cittadino a un uomo che, sprovvisto di alcun titolo abilitativo, ha effettuato lo smaltimento illecito. Secondo la normativa vigente, solo coloro che sono in possesso di specifichezzazioni possono esercitare attività di raccolta e trasporto rifiuti per conto terzi.