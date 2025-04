Anteprima24.it - Dissesto idrogeologico, dalla Regione oltre 42 milioni per l’Irpinia

Tempo di lettura: 3 minutiMitigare il rischioe quello idraulico, con la recentissima delibera di giunta regionale, laCampania ha programmato numerosissimi interventi che riguardano anche il territorio irpino per un ammontare totale di42di euro.Lo annuncia il consigliere regionale Pd Maurizio Petracca: Si tratta di risorse a valere sui fondi FESR 2021/2027 relative alla misura dedicata alla promozione dell’adattamento ai cambiamenti climatici attraverso l’introduzione di approcci ecosistemici. Per il nostro territorio significa mettere in sicurezza le aree rurali, le contrade, ma anche i nostri centri storici e dare così nuove opportunità di sviluppo attraverso la sistemazione di corsi d’acqua e di costoni che spesso impattano su infrastrutture e assi di collegamento.