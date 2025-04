Puntomagazine.it - Dismorfofobia: quando lo specchio diventa un nemico

Leggi su Puntomagazine.it

Laè un disturbo psicologico che può avere conseguenze anche criminologiche. Scopri come l’ossessione per l’immagine può portare a truffe, aggressioni e comportamenti estremi.Ti è mai capitato di guardarti alloe notare solo i difetti? Magari un brufolo, una ruga inesistente o un dettaglio che gli altri neanche vedono? Per chi soffre di, questa sensazione è un’ossessione costante. Si tratta di un disturbo psicologico in cui la persona vede il proprio corpo in modo distorto, focalizzandosi su imperfezioni minime o addirittura immaginarie. Questo può portare a insicurezza, ansia e persino alla depressione.L’influenza dei social sulla percezione del corpoViviamo in un’epoca in cui i social media dettano le regole della bellezza. Filtri, ritocchi digitali e influencer dall’aspetto perfetto creano uno standard irraggiungibile.