Ilgiorno.it - Disabile con la scuola a Vimercate. Gara di solidarietà per il trasporto

Leggi su Ilgiorno.it

Aziende, negozi e cittadini in campo per permettere a un ragazzodi andare ogni giorno a, Trezzo rinnova per due anni l’accordo con i volontari per i trasporti solidali e premia gli angeli che finanziano i viaggi di tanti disabili. È uno dei "Progetti del cuore", l’associazione che gestisce il mezzo attrezzato per l’handicap donato dai benefattori, riuniti dall’Amministrazione nella corte del Municipio per un omaggio ufficiale. Per loro un attestato di gratitudine per l’amore e l’abnegazione con cui portano avanti la causa. Il Comune attraverso la polizia locale che gestisce il programma aveva lanciato l’appello e "il tessuto economico della zona ha risposto oltre ogni aspettativa". "La collaborazione tra istituzioni, terzo settore, imprese ed esercenti per uno scopo comune a beneficio di tutti, compresi i più vulnerabili, è un esempio di inclusione - dice il sindaco Diego Torri -.