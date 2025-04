Lanazione.it - "Diritto allo studio: tutti in piazza"

"È allarme rosso per il". Alle 9 di mattina di venerdì 4 Aprile indei Cavalieri gli studenti tornano a protestare, contro il ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara, in adesionesciopero chiamato dall’Unione Sindacale di Base per l’intera giornata nei comparti di scuola e università. "Dopo le celebrazioni in pompa magna del capodanno pisano, con tanto di menù tipico a Mensa Martiri, è ora di vedere cosa gli studenti devono aspettarsi per il nuovo anno" scrivono in una gli studenti del collettivo universitario della sinistra radicale, Cambiare rotta. Secondo gli studenti, l’ente per ildella Toscana ha pubblicato i piani di attività e le relazioni al bilancio per il triennio 2025-27 dove si prevede un disavanzo di oltre 17 milioni per la copertura dei costi delle borse di, "con una stima – spiegano -, di 4.