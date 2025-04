Calciomercato.it - DIRETTA Coppa Italia, derby Milan-Inter 0-0: ci prova Correa, Maignan respinge in due tempi – LIVE

Dopo l’andata della prima semifinale tra Empoli e Bologna, scendono in campo le dueesi per l’attesodiCi siamo, l’attesa è finita: per l’andata della semifinale della, scendono in campo nel classicoese ile l’.Sergio Conceicao (LaPresse) – Calciomercato.itDue squadre che si presentano a questa importante sfida con umori diametralmente opposti. I rossoneri, guidati in panchina da Sergio Conceicao, sono, infatti, reduci dalla sconfitta esterna contro il Napoli di Antonio Conte. Un risultato pesante ai fini della classifica, visto che il quarto posto, l’ultimo che assegna un posto per la prossima edizione della Champions League, occupato dal Bologna di Vincenzono è distante ben nove lunghezze. Di contro, i cugini nerazzurri allenati da Simone Inzaghi guidano la classifica del campionato di Serie A e, nell’ultimo turno, hanno battuto tra le mura amiche la temibile Udinese di Kosta Runjaic tenendo a debita distanza gli azzurri campani, distanti tre punti.