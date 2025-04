Ilrestodelcarlino.it - Dipendenti Conad nei guai: "Rubavano dagli scaffali"

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, da un anno a questa parte avevano preso l’abitudine di fare la spesa nel supermercato in cui lavoravano, pagandola però solo in parte. Tredel punto vendita sono stati quindi denunciati a piede libero per furto. Tutto è scaturito da un’indagine interna, scattata nel momento in cui i responsabili delCity di viale Tripoli, a Rimini, si sono accorti di un ammanco di quasi 30mila euro che non erano in grado di spiegare. I primi sospetti sono sorti lo scorso marzo, quando i responsabili dell’azienda forlivese, titolare del punto vendita riminese, hanno notato discrepanze nei conti durante una revisione. La differenza tra la merce consegnata e quella effettivamente battuta ai registratori di cassa era significativa e, a fronte di un ammanco di quasi 30 mila euro, l’azienda ha deciso di rivolgersi a un’agenzia investigativa di Forlì per fare luce sulla vicenda.