Dies irae | oggi è uno di quelli

Questa sera, intorno alle 22, gli europei conosceranno la condanna di Trump inflitta al mondo intero, in particolare quella riservata a loro stessi. Si tratta di qualcosa noto già da tempo ai diretti interessati e non solo. Con altrettanta prontezza, è stata già commentata coralmente in maniera negativa dagli ambienti interessati. Gli stessi non accettano infatti di buon grado che un Aspirante Despota Assoluto, caratterizzato da una mutevolezza “di accento e di pensier” da far impallidire la Donna mobile descritta nel Rigoletto, per qualche strana e non prevedibile concomitanza di fattori di sostegno, sia ora alla guida della prima superpotenza. Di conseguenza il Tycoon si ritiene il candidato favorito nella informale competizione per essere considerato la versione laica del figlio di Dio sceso sul mondo.