Oasport.it - Diego Ulissi: “Quando ero giovane non c’era l’ossessione dei watt e di pesare il cibo. Soddisfatto del mio percorso”

Leggi su Oasport.it

Dopo 15 stagioni con lo stesso gruppo sportivo (la Lampre, poi UAE Team Emirates),da quest’anno veste i colori dell’XDS Astana Team con cui ha firmato un contratto biennale. Quella di quest’anno per, uno dei corridori più longevi ed esperti in gruppo, è una nuova sfida, in un ciclismo che è cambiato molto rispetto asi è laureato campione del mondo juniores nel 2006 e 2007.Come stai?“Bene, sono in Grecia. Correrò il Tour of Hellas”.A 35 anni stai dimostrando di poter ancora dire la tua nel ciclismo che conta: qual è il segreto della tua longevità?“Penso di essere stato fortunato di essere passato professionista in un ciclismo che ancora non era “ossessionato” dai, dalile via dicendo. I primi anni da professionista nonlo stress di ottenere subito il risultato e quindi le squadre ti facevano crescere in tranquillità; questo mi ha permesso di arrivare ancora fresco, soprattutto mentalmente, dopo i 30 anni”.