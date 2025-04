Torinotoday.it - Dieci chili di droga nell'appartamento e nella cantina, ragazzo arrestato a Grugliasco

Leggi su Torinotoday.it

Lo scorso 18 marzo 2025 i carabinieri della stazione dihanno scoperto e sequestrato, in una relativa, circadi marijuana suddivisa in numerose buste di cellophane trasparente. Per l’ingente quantità detenuta ilche vi risiede è stato.