Di nuovo vicini Belen e il famoso ex insieme e uniti come non mai | Si stanno ritrovando

E si torna a parlare diRodriguez. Proprio in questi giorni circola la voce su unfidanzato per la showgirl argentina, ora al timone di Only Fun – Comico Show sul Nove. A lanciare la bomba è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che attraverso la sua newsletter ha svelato che per lei ci sarebbe unamore, tenuto volutamente lontano dai riflettori. Il titolo dell’articolo parla chiaro: “nasconde un amore segreto dal cognome altisonante?”.Nessun nome, ma questo uomo misterioso sarebbe già stato visto entrare nella sua abitazione. Parpiglia ha infatti aggiunto di avere anche una prova fotografica, scattata alle 3:59 del mattino, che documenterebbe la presenza dell’uomo nella casa diRodriguez durante un recente weekend.Leggi anche: “È finita”. Elisabetta Canalis, rottura col fidanzato Georgian Cimpeanu: “Colpa di un’altra persona”divicina all’ex: “Si sono ritrovati”Ma ora il settimanale Chi rilancia e parla di un ritorno con Antonino Spinalbese, il papà della piccola Luna Marì.