Di nuovo insieme Shaila e Lorenzo colpo di scena dopo il Grande Fratello | si scopre il motivo

“Non è finita”.la separazione in diretta TV e il presunto ceffone che lei gli avrebbe rifilatola finale delGatta eSpolverato sarebbero pronti a tornare. La coppia più discussa dell’ultima edizione del reality show starebbe preparando un’altra sorpresa per i propri fan. E non sarebbe nemmeno undiinaspettato, considerando che la loro storia è stata un continuo alternarsi di passione e amore, seguiti da crisi e lacrime. Anche fuori dalla Casa, insomma, le cose potrebbero proseguire sulla stessa linea.Da semplice voce a notizia: diversi organi di stampa questa mattina riportano la notizia della “reunion” tra. E, ancora una volta, tutto dovrebbe avvenire sotto l’occhio delle telecamere. Quasi una telenovela, che passa da un programma all’altro.