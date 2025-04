Tuttivip.it - “Di nuovo insieme”. Dopo il Grande Fratello colpo di scena Shaila e Lorenzo: pubblico spiazzato dal motivo

Leggi su Tuttivip.it

Spolverato eGatta, due dei volti più chiacchierati dell’ultima edizione del, potrebbero presto tornare. Nonostante la loro storia d’amore si sia conclusa in diretta nazionale durante la finale del reality, una nuova indiscrezione sta infiammando il web e alimentando le speranze dei fan: i due ex concorrenti sarebbero in trattativa per partecipare a The Couple, ilreality show firmato Ilary Blasi.Dentro la Casa più spiata d’Italia,avevano conquistato ilcon una relazione fatta di momenti intensi, tenerezze e qualche scossone e. Sembravano affiatati, complici, coinvolti. Ma dietro le telecamere, le crepe erano già evidenti. Durante l’ultima puntata,hatutti – e soprattutto– annunciando la sua decisione di mettere fine alla loro relazione.