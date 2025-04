Sport.quotidiano.net - Di Carlo ritrova. Menna, Curado e Carpani

Leggi su Sport.quotidiano.net

L’Ascoli prova a rialzare la testa nel prossimo match esterno che vedrà i bianconeri di scena in casa del Gubbio nel confronto programmato per sabato (fischio d’inizio previsto alle ore 17.30). Nella tana degli umbri guidati dall’ex Fontana, uno dei profili contattati con insistenza dall’allora direttore sportivo Righi prima di procedere a definire l’arrivo di Mimmo Di, i bianconeri proveranno inevitabilmente a tornare alla vittoria per alzare l’attuale ritmo di marcia in classifica. Lo stesso che non sta permettendo alla squadra di elevarsi in una categoria come la serie C. Nella settimana di lavoro avviata da tecnico e squadra sono giunte buone notizie per quanto riguarda la situazione degli assenti che sotto il profilo degli squalificati vedrà tornare a disposizione due elementi preziosi come