.com - Design Week 2025: eventi, installazioni ed esperienze da non perdere

Leggi su .com

Dal 8 al 13 aprile, Milano si trasformerà in un palcoscenico globale per il, ospitando la Milano. Questo evento, che comprende il Salone del Mobile.Milano e il Fuorisalone, rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per professionisti, appassionati e curiosi del settore.Salone del Mobile.Milano: l’epicentro dell’innovazione nelIl Salone del Mobile.Milano, giunto alla sua 63ª edizione, si terrà presso Fiera Milano Rho dall’8 al 13 aprile. Quest’anno, la manifestazione introduce la campagna “Thought for Humans”, affidata al fotografo newyorkese Bill Durgin, che esplora il legame tra il corpo umano e l’universo dell’arredamento. Un appuntamento di rilievo sarà Euroluce, la biennale dedicata all’illuminazione, che ospiterà il debutto del The Euroluce International Lighting Forum, un think tank globale sui futuri scenari della luce.