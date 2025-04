Lanazione.it - Derby Zenith-Prato, il tifo organizzato biancazzurro: "Non entriamo per protesta"

, 2 aprile 2025 - Sale l'attesa per la stracittadina fra, in programma domenica 6 aprile (calcio d'avvio alle 15) al Lungobisenzio e valevole per la 30° giornata del girone D di Serie D. Sono già in vendita i tagliandi per assistere all'incontro. E' possibile acquistare i biglietti presso la segreteria dellain via del Purgatorio 81/A, aperta nei seguenti orari: mercoledì dalle 15 alle 19; giovedì e venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19; sabato dalle 10 alle 12. Questi i costi: Tribuna Centrale 15 euro; Tribuna Laterale 12 euro; Curva Matteo 27 (settore riservato aisi biancazzurri 12 euro. Per i bambini fino a 6 anni è previsto l'ingresso gratuito, mentre i ragazzi dai 7 ai 14 anni e gli Over 65 pagheranno 7 euro in tutti i settori. Nel frattempo, la Curva Ferrovia Matteo 27 ha comunicato che nel giorno della gara resterà fuori dall'impianto di via Firenze, rinunciando quindi ad assistere al match, con l'invito anche agli altri sostenitori deldi fare altrettanto.