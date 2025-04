Derby di Coppa Italia | la battaglia dimenticata che infiamma Milano

Leggi su Ilnerazzurro.it

C’è una competizione che sfugge ai riflettori della Champions e alla regolarità del campionato, ma che sa essere più intensa, più viscerale, più feroce. È la, il torneo in cui Milan e Inter si affrontano senza calcoli, senza strategie di lungo periodo: solo un dentro o fuori che pesa come un macigno.Staserasi fermerà di nuovo. Non per il traffico, non per scioperi o fiere a Rho. Ma perché a San Siro si scriverà un nuovo capitolo della saga. Uninnon è una semplice partita: è un pezzo di storia che torna a vivere, con la città che si spacca in due. Da una parte chi sogna le parate di Maignan e le sgroppate di Theo, dall’altra chi crede nei colpi di Lautaro e nelle geometrie di Barella. E in mezzo, la memoria.1958: L’INIZIO DI TUTTOLuglio 1958.è ancora in bianco e nero, il calcio profuma di cuoio e radioline gracchianti.