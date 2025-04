Sport.quotidiano.net - Derby Coppa Italia, tutto rinviato al 23 aprile: dopo la gemma di Abraham è solo Inter, per il Milan un buon punto'

o – Rinvio pieno alla gara di ritorno. Tra le folate dela sinistra, e la crescente pressione nerazzurra della ripresa, èai punti per un 1-1 che non arriccia nasi, e arriva da una somma di giocate individuali e lunghe fasi di pressione di squadra.prima, Calhanoglu poi: ci si rivede il 23. Si vive di momenti. L’è pericolosa sui calci da fermo grazie ad un maggiore peso, una migliore organizzazione, i piedii di chi va a calciare. Ilha quel senso di assedio sia sui piazzati che da calcio d’angolo, e a destra Jimenez non riesce a garantire quell’equilibrio che toccava a Musah durante la gestione Fonseca. Non a caso, l’unica ripartenza che porta all’occasione di Frattesi nasce proprio dalle sue zone, con Carlos Augusto ad imbeccare Turam in profondità.