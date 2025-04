Lanazione.it - Denuncia di Alberto Pardini: discarica abusiva nel Parco, necessaria bonifica immediata

Tra l’azzurro del cielo, e il verde dei campi che costeggiano la strada, come un pugno nell’occhio del. Questo l’effetto che fa lache si è formata, un abbandono via l’altro – di sfalci di verde e di scarti dell’edilizia, di sacchetti di plastica colmi di immondizia varia e di mobilia dismessa – lungo via della Bozzana, a ridosso delle ex Carbonaie. Are lo sfregio è il consigliere comunale delle Lega, e sul posto – ieri mattina – sono intervenuti sono intervenuti anche gli agenti della Municipale per un sopralluogo. "Ci troviamo di fronte a un’area protetta, un patrimonio ambientale che andrebbe preservato e valorizzato –– e invece ci troviamo di fronte l’ennesimaa cielo aperto, frutto dell’inciviltà, ma anche della mancanza di cura e dell’indifferenza".