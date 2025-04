Deloitte Private e Fondazione Symbola | Design in Italia valore aggiunto di 32 mld Il rapporto 2025

Leggi su Ildenaro.it

, Poli., Adi Associazione per il Disegno Industriale in collaborazione con Comieco, AlmaLaurea, Cuid, con il patrocinio del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del ministero delle Imprese e del Made in Italy hanno presentato oggi i risultati delEconomy”, “con l’obiettivo – si legge in una nota. – di accrescere la consapevolezza deldelper la competitività del sistema produttivo nazionale”.Ilè stato illustrato (presso l’AdiMuseum di Milano) da Domenico Sturabotti, direttore dellae Cabirio Cautela, Ceo di Poli.. Ne hanno discusso Ermete Realacci, presidente della; Ernesto Lanzillo,Leader; Luciano Galimberti, presidente Adi; Francesco Zurlo, preside Scuola delPolitecnico di Milano; Carlo Montalbetti, direttore generale Comieco; Maurizio Di Robilant, presidente Robilant Spa; Paolo Fantoni, presidente Gruppo Fantoni; Francesca Tosi, Direttore del Centro Interuniversitario di ricerca HCD-Care, Human-Centredper la cura, il benessere e l’inclusione.