Lanazione.it - Delitto di Befana alle Poste. Il racconto dell’imputato

Sentito il principale accusato.didove perse la vita Ilyes Amri, 27enne di origini tunisine: l’uomo, considerato l’omicida, ha scelto il rito abbreviato. Sono tre le posizioni che verranno definite con rito alternativo nel procedimento per la rissa che sfociò in omicidio nel giorno dell’Epifania del 2024. Un processo lampo per il principale imputato che dovrà rispondere di omicidio. Coinvolti con l’accusa di rissa aggravata anche un’altra persona di origine georgiane e una tunisine. L’udienza preliminare è ancora in corso davanti il gup del tribunale di Pisa Eugenia Mirani. E ieri si è tenuta una nuova tappa durante la quale è stato ascoltato Shota Javshanashvili, tutelato dagli avvocati Marco Meoli e Tiziana Mannocci. L’uomo ha parlato di quella sera e delle ore successive che lo portarono a costituirsi.