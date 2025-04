Lanazione.it - Decifrati i primi genomi antichi del “Green Sahara” di 7.000 anni fa

Firenze, 2 aprile 2025 – Un team di ricerca internazionale ha sequenziato per la prima volta il dna diabitanti del “”, risalenti a 7.000fa, quando l’attuale deserto era una savana fertile e ricca di acqua. Lo studio, pubblicato su Nature e guidato dal Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology di Lipsia, ha coinvolto anche l’Università di Firenze e la Sapienza Università di Roma. I ricercatori hanno analizzato il dna di due individui naturalmente mummificati, scoperti nel sito archeologico di Takarkori, nel sud-ovest della Libia, grazie a una missione della Sapienza. Ebbene, i risultati rivelano che questipastori appartenevano a una popolazione nordafricana isolata per lungo tempo e oggi estinta, con un’influenza genetica non africana quasi irrilevante.