Inter-news.it - De Vrij affaticato in Milan-Inter: la scelta di Inzaghi

Leggi su Inter-news.it

Stefan Deè partito dal primo minuto nella sfida travalida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. L’olandese è stato sostituito nel secondo tempo del match: questo il motivo.LA DECISIONE – Stefan Deè stato sostituito al 79 minuto del derby di Coppa Italia tra, fermo sul punteggio di 1-1. Il difensore, che ha disputato una buona partito risultando anche provvidenziale su Rafael Leao, ha lasciato il posto a Francesco Acerbi per un affaticamento muscolare. L’auspicio è che possa essere al meglio per il prossimo impegno del Tardini contro il Parma, cruciale per il sogno scudetto dei nerazzurri.-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (Dein: ladi)©-News.