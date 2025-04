Iltempo.it - De Martino piglia tutto: record di sempre su Rai2 e vola con Affari Tuoi

Gli ascolti tv del martedì sera televisivo vedono in prime time su Rai1 la serie Morgane - Detective geniale con Audrey Fleurot conquistare il 13.1% di share pari a una media di 2.221.000 spettatori. Su Canale5 la semifinale di andata di Coppa Italia che ha visto l'Empoli soccombere per 3 reti a 0 contro il Bologna ha attirato invece una media di 2.178.000 persone pari al 10.8% di share Ma a dominare il prime time ècon il comedy show Staseraè possibile condotto da Stefano De, che ha divertito una media di 2.712.000 spettatori pari al 18.2% di share (presentazione: 2.626.000 - 12.5%) nuovodie ancora una volta programma più visto della serata. Su Rai3 il film Stai con me oggi? diretto e interpretato da Billy Crystal ha divertito una media di 519.000 teste pari al 2.