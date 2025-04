Juventusnews24.com - De Cuyper Juve (Tuttosport), i bianconeri lanciano la sfida al Milan! Tutte le novità sull’esterno del Club Brugge

di RedazionentusNews24De, ilaalleche in questa stagione si è messo in mostra colArrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il possibile futuro di De, esterno di proprietà delnegli ultimi mesi accostato a più riprese anche al calciomercato.Stando a quanto riportato questa mattina dasarebbero pronti a lanciare laal, altroitaliano sulle tracce del giocatore. Tutto potrebbe dipendere da quello che sarà il futuro di Cambiaso: se si concretizzerà la sua cessione al City allora lapotrebbe andare all’assalto del belga.Leggi suntusnews24.com