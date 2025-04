Ilnapolista.it - Dazn non vuole pagare 140 milioni ai club di Ligue 1 (Rmc Sport)

Mentre idi1 devono ancora ricevere 140di euro per i diritti tv nazionali, da consegnare in due rate entro la fine della stagione,sta minacciando di nonl’intero importo entro il 30 aprile e sarebbe persino pronto a non trasmettere più il calcio francese dopo la fine di questa stagione.sta minacciando di non trasmettere più la1Secondo quanto riportato da Rmc:Durante il primo colloquio (28 febbraio) tra la Federcalcio francese e la piattaforma tramite un mediatore, questo avrebbe riferito alla1 che le argomentazioni portate dasulla mancanza di valorizzazione del prodotto erano valide date le limitazioni di accesso imposte daialla loro emittente principale. Tuttavia,aveva stabilito un chiaro piano d’azione che avrebbe consentito un maggiore accesso alle interviste con giocatori d’élite, ma anche le riprese nei tunnel e negli spogliatoi.