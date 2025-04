Lettera43.it - Dazn ha completato l’acquisizione di Foxtel da News Corp

Leggi su Lettera43.it

ha annunciato il completamento deldiGroup dall’azionista di maggioranza, conglomerato dei media della famiglia Murdoch, e da Telstra, che ne deteneva il 35 per cento. L’operazione da 2,2 miliardi di dollari segna un importante capitolo nell’espansione della piattaforma leader dello sport in streaming sul mercato australiano. La pay-tv da circa 4,7 milioni di abbonati, che include i servizi di Fox Sports e contenuti di intrattenimento globali e locali, continuerà a operare da azienda autonoma, beneficiando della portata globale, della tecnologia e degli investimenti nell’innovazione diin tutto il mondo. Con l’operazione, il gigante dei media controllato da Rupert Murdoch si è assicurato anche una quota di minoranza del 6 per cento e un posto nel consiglio di amministrazione per il vice presidente senior Andrew Cramer nella stessa