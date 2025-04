DaziMeloni | se serve risposte adeguate

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.35 "Resto convinta che si debba lavorare per scongiurare in tutti i modi possibili una guerra commerciale che non avvantaggerebbe nessuno né Stati Uniti né Europa, il che ovviamente non esclude se necessario di dover anche immaginarea difendere le nostre produzioni". Così la premier Meloni. "I prodotti agroalimentari italiani sono richiesti in tutto il mondo" e "il mercato statunitense per noi è fondamentale".Evidente che nuovi dazi,afferma,avrebbero "risvolti pesanti, sarebbe ingiustizia anche per molti americani".