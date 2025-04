Dazi USA | il Liberation Day di Trump… rischia di pagarlo lui

Leggi su Ilfaroonline.it

Washington, 2 aprile 2024 – A dispetto della data, non si tratta di un tardivo pesce d’aprile: oggi alle 16:00 ora di Washington (le 22:00 in Italia) Donald Trump annuncerà ufficialmente una raffica di“reciproci” destinati a sconvolgere i mercati. Si preannuncia un annuncio esplosivo, con cui il Presidente intende stravolgere decenni di libero scambio e dare il via a una nuova stagione di protezionismo aggressivo.“Day”La Casa Bianca ha già battezzato simbolicamente questa giornata come il “Day” del commercio americano. Trump sostiene infatti che gli Stati Uniti vadano “liberati” dalla morsa di partner commerciali che approfittano diUSA molto bassi mantenendo invece alte barriere contro il Made in USA. In base al piano “Fair and Reciprocal Trade” anticipato a febbraio, Washington imporrà tariffe identiche a quelle che ogni Paese applica alle merci statunitensi.