Quifinanza.it - Dazi Usa, Borse a picco: l’Europa brucia 245 miliardi

E’ oggi, mercoledì 2 aprile, il giorno scelto dal presidente Donald Trump per annunciare i cosiddetti “doganali reciproci”. L’evento è in programma alle 16 locali (quando in Italia saranno le 22 ) presso il Rose Garden della Casa Bianca, al quale parteciperà la sua amministrazione al completo. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt spiegando che “ogni Paese che ha trattato in modo scorretto gli Stati Uniti dovrebbe attendersi” e sottolineando che sulle tariffe che saranno annunciate Trump si è consultato con il segretario al Tesoro Scott Bessent. Leavitt ha anche spiegato: “Iche Donald Trump annuncerà domani (oggi, ndr) saranno efficaci immediatamente”.D-day, oggi l’annuncioIl presidente ha assicurato che sarà “gentile” nell’imposizione delle nuove tariffe senza però sbilanciarsi sui contenti del suo piano d’azione.