Dazi Ue a Trump | Ci sarà una risposta al momento opportuno

Suidi“per quanto riguarda la nostra, tutto quello che posso dire è che ce neuna. Arriverà al, dopo l’annuncio previsto per questa sera”. Lo dice il portavoce della Commissione europea al commercio Olof Gill durante il briefing quotidiano con la stampa. “E per quanto riguarda la domanda su se abbiamo fatto calcoli sul potenziale impatto sull’economia europea di tali misure, laè sì, ovviamente ma non presenterò nessuna di queste analisi qui ora. Citempo per farlo nei prossimi giorni e nelle prossime settimane”, aggiunge. “Siamo in modalità ‘attesa’ e daremo la nostraformale dell’Unione Europea – rimarca – al”.“Ci saranno due risposte”, “la primaalle tariffe sull’acciaio e sull’alluminio dagli Stati Uniti e ciuna secondache in un certo senso‘raggruppata’.