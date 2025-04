Ilfattoquotidiano.it - Dazi, Meloni: “Ripercussioni pesanti per i produttori agroalimentari italiani, va evitata guerra commerciale”

“I prodottisono richiesti in tutto mondo, a partire ovviamente dall’Europa. Bisogna ricordare che gli Stati Uniti sono il secondo mercato di destinazione, con un export salito nel 2024 del 17%. Il mercato statunitense per noi è fondamentale, è evidente che l’introduzione di nuoviavrebbe risvoltiper i, e penso sarebbe un’ingiustizia anche per molti americani, perché limiterebbe la possibilità di acquistare e consumare le nostre eccellenze solo a chi può spendere di più”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, intervenendo alla cerimonia di consegna del Premio Maestro dell’arte della cucina italiana, nel cortile d’onore di Palazzo Chigi. “Resto convinta che si debba lavorare per scongiurare in tutti i modi possibili unache non avvantaggerebbe nessuno, né Stati Uniti né Europa, il che ovviamente non esclude se necessario di dover anche immaginare risposte adeguate a difendere le nostre produzioni”.