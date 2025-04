Ilpiacenza.it - Dazi, l'assessore Mammi a Bruxelles: «Il nostro Governo non sia inerte»

Leggi su Ilpiacenza.it

Un’azione forte delin sede Ue che rafforzi l’integrazione europea e favorisca la costruzione di nuovi rapporti commerciali, contrastando invece l’istituzione diche sarebbero solo dannosi per le singole economie.Da, dove si trova in missione per un nuovo.