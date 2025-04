Quotidiano.net - Dazi, l’annuncio di Trump atteso alle 22

Roma, 2 aprile 2024 – E’per le 22 di oggidi Donaldsuireciproci. Il presidente Usa illustrerà infatti per chi saranno introdotte e il valore delle tariffe sulle importazioni negli Stati Uniti. Il “giorno della liberazione”, come lo ha ribattezzato il tycon, mira a riportare le produzioni negli States. Idicolpiscono auto e componenti. Elon Musk sottolinea l'impatto sui costi dei componenti Tesla. Qualunque siano l’entità deie i Paesi coinvolti c’è grande preoccupazione per le imprese e i mercati. Nell’attesa deldile Borse europee sono state molto deboli per tutta la giornata.