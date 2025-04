Ilfattoquotidiano.it - Dazi, Landini: “Li pagheranno i lavoratori con l’aumento dell’inflazione. Serve una politica europea seria”

“Isono qualcosa che rischieranno di pagaree lavoratrici con. I negoziati e le discussioni non si fanno coi. Non si può continuare a far finta che esista una, e se vuoi confrontarti con grandi potenzeavere politiche che facciano sistema”. Lo ha detto il segretario della Cgil Maurizioa margine della fiaccolata per la pace in Campidoglio. “Autonomia differenziata? Per questo governo è la soluzione a tutti i mali, ma ciò che sta accadendo nel mondo sta dimostrando quanto questa riforma sia inutile e dannosa”.L'articolo: “Liconuna” proviene da Il Fatto Quotidiano.