Sbircialanotizia.it - Dazi, Italia si prepara: verso incontro Meloni-Vance, governo lavora al negoziato

Leggi su Sbircialanotizia.it

A poche ore da quello che Donald Trump ha già battezzato come il “Liberation Day”, l’siall’impatto con iUsa che verranno annunciati oggi 2 aprile. Non è un film catastrofico, ma la prospettiva di una guerra commerciale tra Europa e Stati Uniti preoccupa, e non poco, ildi Giorgia. . L'articolosialè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.