Oasport.it - Davide Brivio non ci sta: “La Direzione Gara ha sbagliato nella gestione del via ad Austin”

Una situazione che fa discutere. Tanta confusione poco prima del via del GP di, terzo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito texano ci si preparava a unaricca di spunti, per via di un meteo variabile. Laera stata annunciata “bagnata” e di conseguenza, in caso di evoluzione della pista sull’asciutto, per coloro che sarebbero partiti con le gomme “wet” sarebbe stato necessario il flag-to-flag, ovvero il cambio di moto con assetto da asciutto.Le pieghe del regolamento, però, si prestano a un’interpretazione ulteriore. Il riferimento è alla decisione da parte di un pilota di rientrare ai box nell’approssimarsi dello start, con l’intenzione di usare le gomme da asciutto, quando in griglia si era optato per quella da pioggia. Una strategia pianificata da Marc Marquez,convinzione che più di 1o piloti lo avrebbero seguito, portando così alla bandiera rossa e all’avvio di una nuova procedura di partenza.